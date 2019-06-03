«المسند» يتوقع تغير الدوام إلى الليل بحلول 2040.. لهذا السبب

تواصل – الرياض:

حذر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند، من تغيرات في المناخ ستشهدها منطقة الخليج والمملكة بحلول عام 2040 م.

وتوقع المسند وصول درجات الحرارة بالمملكة إلى 60 درجة مئوية إذ استمرت معدلات التلوث في الارتفاع على كوكب الأرض وتحديدا من الدول المتحضرة، لافتا إلى أن الشواهد قائمة على ذلك والصور مسجلة، وأن ما يقوله ليس مؤامرة وإنما حقيقة يثبتها تقلص الثلج وذوبانه في القطب الشمالي والجنوبي والمناطق الثلجية.

وبين المسند أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيفاقم من المشكلة خاصة في فصل الصيف، موضحا أن الدوام ربما يتغير إلى دوام ليلي حيث ستصل درجات الحرارة إلى 60 درجة مئوية، كون الشخص في هذه الأجواء لن يستطيع أن يمسك مقود السيارة ولن يطيق حرارة المقعد في النهار.