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«الشؤون الإسلامية» تجهز 4547 جامعاً و2885 مصلى في العيد

«الشؤون الإسلامية» تجهز 4547 جامعاً و2885 مصلى في العيد
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تواصل – واس:

أعلن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم عن اكتمال كافة التجهيزات للجوامع والمصليات التي تم اعتمادها لإقامة صلاة عيد الفطر للعام الجاري 1440هـ، بالتنسيق مع إمارات المناطق والمحافظات في أنحاء المملكة، والبالغ عددها 4547 جامعاً و2885 مصلى حيث تم توفير كافة المستلزمات والخدمات الكفيلة بأداء الصلاة فيها بأجواء إيمانية، في إطار رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله.

وثمّن الوزير آل الشيخ الدعم الكبير والمتواصل الذي تحظى به الوزارة بكافة قطاعاتها وفروعها من لدن القيادة الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – اللذين يوليان قطاع المساجد مزيد عناية ورعاية.

واستعرض الوزير آل الشيخ أعداد الجوامع والمصليات التي سيقام بها صلاة العيد في مناطق المملكة الثلاث عشرة التي تم اعتمادها، حيث تبلغ في منطقة الرياض (1175) جامعاً، و(419)مصلى، وفي منطقة مكة المكرمة(1163) جامعاً، و(369) مصلى، وفي منطقة المدينة المنورة (354) جامعاً، و(151) مصلى، وفي المنطقة الشرقية (591) جامعاً، و(53) مصلى، وفي منطقة القصيم (248) جامعاً، و(313) مصلى.

أما في منطقة عسير فقد بلغ عدد الجوامع (354) جامعاً، و(151) مصلى، وفي منطقة حائل (206) جوامع، و(272) مصلى، وفي منطقة الجوف (87) جامعاً، و(25) مصلى، وفي منطقة الحدود الشمالية(72) جامعاً، و(7) مصليات، وفي منطقة تبوك (173) جامعاً، و(48) مصلى، وفي منطقة الباحة (24) جامعاً، و(168) مصلى، وفي منطقة نجران (56) جامعاً، و(6) مصليات، وفي منطقة جازان (228) جامعاً، و(278) مصلى.

وسأل معاليه الله تعالى ‏أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – .

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