«الإحصاء»: تراجع البطالة بين المواطنين في الربع الأول إلى 12.5%

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن انخفاض معدل البطالة بين المواطنين في الربع الأول هذا العام إلى 12.5٪ مقارنة بـ 12.7% للربع السابق.

وبلغت نسبة البطالة بين الذكور 6.6%، والإناث 31.7%، فيما انخفضت البطالة لإجمالي السكان من المواطنين وغيرهم من الوافدين، إلى 5.7% مقارنة بـ 6.0% في الربع الرابع 2018.

وأعلنت الهيئة عن ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للمواطنين، في الربع الأول 2019 ليبلغ 42.3%، مقارنة بـ 42.0% للربع السابق، وبلغ معدل السعوديات المشاركات 20.5% مقارنة بـ 20.2%، وللسعوديين الذكور 63.3% مقارنة بـ 63.0% للربع السابق.

وأوضحت النتائج ارتفاع إجمالي المشتغلين من المواطنين، ذكوراً وإناثاً ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 3 ملايين و112 ألفاً و29 مواطناً ومواطنةً، كما بلغ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل في المملكة للربع الأول من عام 2019؛ وفقاً لبيانات برنامجي جدارة وساعد، وبرنامج طاقات، 945 ألفاً و323 فرداً.

يُشار إلى أنَّ هيئة الإحصاء عرّفت الباحثين عن العمل بأنهم المواطنون، ذكوراً وإناثاً، المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد)، وصندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.