«الإحصاء»: تراجع البطالة بين المواطنين في الربع الأول إلى 12.5%

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توجيه عاجل من النائب العام بشأن مقطع إطلاق النار على منزل وسيارة

توجيه عاجل من النائب العام بشأن مقطع إطلاق النار على منزل وسيارة

مواطن خرج للبحث عن شقيقه المفقود فتوفي.. والعثور على الجثتين بالصحراء

مواطن خرج للبحث عن شقيقه المفقود فتوفي.. والعثور على الجثتين بالصحراء

«الكهرباء» تعلن اكتمال إعادة التيار لجنوب المملكة.. وتقدم اعتذارها للأهالي

«الكهرباء» تعلن اكتمال إعادة التيار لجنوب المملكة.. وتقدم اعتذارها للأهالي

5 قرارات مهمة بشأن رواتب العسكريين والمدنيين.. التفاصيل كاملة

5 قرارات مهمة بشأن رواتب العسكريين والمدنيين.. التفاصيل كاملة

«الإحصاء»: تراجع البطالة بين المواطنين في الربع الأول إلى 12.5%

«الإحصاء»: تراجع البطالة بين المواطنين في الربع الأول إلى 12.5%
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن انخفاض معدل البطالة بين المواطنين في الربع الأول هذا العام إلى 12.5٪ مقارنة بـ 12.7% للربع السابق.

وبلغت نسبة البطالة بين الذكور 6.6%، والإناث 31.7%، فيما انخفضت البطالة لإجمالي السكان من المواطنين وغيرهم من الوافدين، إلى 5.7% مقارنة بـ 6.0% في الربع الرابع 2018.

وأعلنت الهيئة عن ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للمواطنين، في الربع الأول 2019 ليبلغ 42.3%، مقارنة بـ 42.0% للربع السابق، وبلغ معدل السعوديات المشاركات 20.5% مقارنة بـ 20.2%، وللسعوديين الذكور 63.3% مقارنة بـ 63.0% للربع السابق.

وأوضحت النتائج ارتفاع إجمالي المشتغلين من المواطنين، ذكوراً وإناثاً ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 3 ملايين و112 ألفاً و29 مواطناً ومواطنةً، كما بلغ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل في المملكة للربع الأول من عام 2019؛ وفقاً لبيانات برنامجي جدارة وساعد، وبرنامج طاقات، 945 ألفاً و323 فرداً.

يُشار إلى أنَّ هيئة الإحصاء عرّفت الباحثين عن العمل بأنهم المواطنون، ذكوراً وإناثاً، المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد)، وصندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الكشف عن نسبة بطالة المهندسين السعوديين.. وإجراء رسمي بشأن الأجانب (فيديو)

الكشف عن نسبة بطالة المهندسين السعوديين.. وإجراء رسمي بشأن الأجانب (فيديو)

«كاتب»: فرص العمل متاحة بالمملكة.. وهذا ما يريده الشباب (فيديو)

«كاتب»: فرص العمل متاحة بالمملكة.. وهذا ما يريده الشباب (فيديو)

تعرّف على نسبة ممارسة الرياضة للمواطنين والمقيمين في المملكة

تعرّف على نسبة ممارسة الرياضة للمواطنين والمقيمين في المملكة

«الإحصاء»: 31 ألف سائق غادروا المملكة خلال 3 أشهر

«الإحصاء»: 31 ألف سائق غادروا المملكة خلال 3 أشهر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد
«الحوثيون» يد إيران الخبيثة في اليمن.. فوضى وقتل وتهجير وزرع ألغام
تقارير وحوارات

«الحوثيون» يد إيران الخبيثة في اليمن.. فوضى وقتل وتهجير وزرع ألغام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>