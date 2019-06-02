خلال أقل من يوم.. جمع مليوني ريال لإطلاق سراح المواطنة الوحيدة المسجونة في دَين

تواصل – الرياض:

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع تغريدات لمتطوعين حول مواطنة مسجونة في قضية دين بمبلغ يقارب مليوني ريال.

ونشر أحد المغردين، ويدعى عبدالله بن مانع، مناشدة قال فيها إن الفتاة هي السعودية الوحيدة المسجونة في قضية دين بحسب ما تظهره معلومات خدمة “فرجت” من أبشر وعليها ديون قرابة مليوني ريال، داعياً لجمع التبرعات لها.

وبدأ تفاعل المغردين بتقديم التبرعات لصالح السجينة عبر مبادرة “فرجت” من خلال موقع “أبشر”، حيث أخذ المبلغ يتناقص تدريجيا إلى أن أعلن بن مانع في تغريدة جديدة اكتمال المبلغ خلال أقل من 24 ساعة من التغريدة الأولى.