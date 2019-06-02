خلال أقل من يوم.. جمع مليوني ريال لإطلاق سراح المواطنة الوحيدة المسجونة في دَين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توجيه عاجل من النائب العام بشأن مقطع إطلاق النار على منزل وسيارة

توجيه عاجل من النائب العام بشأن مقطع إطلاق النار على منزل وسيارة

مواطن خرج للبحث عن شقيقه المفقود فتوفي.. والعثور على الجثتين بالصحراء

مواطن خرج للبحث عن شقيقه المفقود فتوفي.. والعثور على الجثتين بالصحراء

«الكهرباء» تعلن اكتمال إعادة التيار لجنوب المملكة.. وتقدم اعتذارها للأهالي

«الكهرباء» تعلن اكتمال إعادة التيار لجنوب المملكة.. وتقدم اعتذارها للأهالي

5 قرارات مهمة بشأن رواتب العسكريين والمدنيين.. التفاصيل كاملة

5 قرارات مهمة بشأن رواتب العسكريين والمدنيين.. التفاصيل كاملة

خلال أقل من يوم.. جمع مليوني ريال لإطلاق سراح المواطنة الوحيدة المسجونة في دَين

خلال أقل من يوم.. جمع مليوني ريال لإطلاق سراح المواطنة الوحيدة المسجونة في دَين
0

تواصل – الرياض:

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع تغريدات لمتطوعين حول مواطنة مسجونة في قضية دين بمبلغ يقارب مليوني ريال.

ونشر أحد المغردين، ويدعى عبدالله بن مانع، مناشدة قال فيها إن الفتاة هي السعودية الوحيدة المسجونة في قضية دين بحسب ما تظهره معلومات خدمة “فرجت” من أبشر وعليها ديون قرابة مليوني ريال، داعياً لجمع التبرعات لها.

وبدأ تفاعل المغردين بتقديم التبرعات لصالح السجينة عبر مبادرة “فرجت” من خلال موقع “أبشر”، حيث أخذ المبلغ يتناقص تدريجيا إلى أن أعلن بن مانع في تغريدة جديدة اكتمال المبلغ خلال أقل من 24 ساعة من التغريدة الأولى.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

دلائل جديدة على اختطاف الطيار السعودي بالفلبين.. مَن المتهم الأول؟

دلائل جديدة على اختطاف الطيار السعودي بالفلبين.. مَن المتهم الأول؟

توجيه عاجل من النائب العام بشأن مقطع إطلاق النار على منزل وسيارة

توجيه عاجل من النائب العام بشأن مقطع إطلاق النار على منزل وسيارة

القيادة تهنئ رئيس وزراء أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

القيادة تهنئ رئيس وزراء أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

780 جامعاً ومصلى لإقامة صلاة عيد الفطر في الرياض

780 جامعاً ومصلى لإقامة صلاة عيد الفطر في الرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد
«الحوثيون» يد إيران الخبيثة في اليمن.. فوضى وقتل وتهجير وزرع ألغام
تقارير وحوارات

«الحوثيون» يد إيران الخبيثة في اليمن.. فوضى وقتل وتهجير وزرع ألغام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>