«الكهرباء» تعلن اكتمال إعادة التيار لجنوب المملكة.. وتقدم اعتذارها للأهالي

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن اكتمال عمليات الإعادة للخدمة الكهربائية في المناطق المتأثرة جنوب المملكة، مشيرة إلى أن الفرق الفنية تعمل على المتابعة المستمرة للوصول بالخدمة للموثوقية العالية.

وتقدمت الشركة بالاعتذار لسكان المناطق المتأثرة قائلة: “نجدد اعتذارنا لأهالينا الكرام عن هذا الانقطاع الطارئ والخارج عن الإرادة والذي تعاملت معه فرقنا الميدانية وقنواتنا الاتصالية باهتمام بالغ وفق ما تقتضيه ظروف الحالة الطارئة”.

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