3 ملايين لتر «مياه زمزم» في ليلة 27 بالمسجد الحرام (صور)

تواصل – واس:

بلغ استهلاك زوار ومعتمري المسجد الحرام من ماء زمزم خلال ليلة 27 من رمضان ، 2,833,000 لتر ما يعادل 2833 مترا مكعبا ، فيما تم استهلاك 7,000,000 كاسة بلاستيك حيث استعدت إدارة سقيا زمزم لتقديم خدماتها وتوفير مياه زمزم طوال اليوم.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم المهندس مشاري المسعودي أن الإدارة استنفرت كامل طاقتها يوم الجمعة الموافق ( 26 – 27) من رمضان، لتوزع في المسجد الحرام والمرافق التابعة له (26634) حافظة لزمزم , مشيراً سعادته بأن خطة الإدارة المعدة مسبقا بالنجاح بفضل الله , ثم بفضل منسوبي الإدارة , الذين قدموا قصارى جهدهم لتوفير أكبر كمية من مياه زمزم المباركة لينالوا هذا الشرف العظيم في خدمة ضيوف الرحمن في هذه الليلة المباركة.

وأكد أن ذلك يأتي حرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم أفضل الخدمات وأرقاها لقاصدي بيت الله الحرام من زوار وعمار ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وبدعم من معالي الرئيس العام الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

يذكر أن المسجد الحرام شهد توافد المصليين من عصر يوم (26) لأداء صلاة التراويح وتهجد يوم (27) حيث امتلأت باحات المسجد الحرام وساحاته ما يقارب 2 مليون مصلي.