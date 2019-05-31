توجيه مهم لجميع المؤسسات الحكومية يتعلق بـ«رواتب الموظفين»

تواصل – فريق التحرير:

قالت مصادر إن الجهات الحكومية تلقت مؤخراً توجيهاً من جهات عليا؛ يقضي بإلزامها بإرسال مسيرات رواتب الموظفين والعاملين لديها بشكل شهري.

وشددت المصادر على أن التوجيه تضمن إرسال أوامر الدفع قبل نهاية دوام يوم 20 من كل شهر ميلادي، إلى وزارة المالية المعنية بصرف الرواتب.

وأوضحت المصادر أن التوجيه شمل الجهات الحكومية كافةً، ونص على إلزامها بإرسال المسيرات إلكترونياً للنظام المركزي للحقوق المالية في وزارة المالية، مع التقيد باستخدام الوثيقة الموحدة لتحديد وتعريف البدلات والعلاوات والمكافآت للموظفين.