الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

صور صادمة.. 8 وفيات بينهم نساء وأطفال في تصادم مركبتي عائلتين بالباحة

صور صادمة.. 8 وفيات بينهم نساء وأطفال في تصادم مركبتي عائلتين بالباحة

حاول دهس مالكها.. القبض على سارق السيارة في الرياض

حاول دهس مالكها.. القبض على سارق السيارة في الرياض

وفاة 8 شبان بينهم سعوديون في «تصادم جماعي مروع» بالكويت

وفاة 8 شبان بينهم سعوديون في «تصادم جماعي مروع» بالكويت

«متحدث قياس»: نتائج الوظائف التعليمية متاحة على نظام «يسر»

«متحدث قياس»: نتائج الوظائف التعليمية متاحة على نظام «يسر»

خصم 900 ريال من رواتب معلمي جازان قبل العيد.. و«التعليم» تكشف السبب

خصم 900 ريال من رواتب معلمي جازان قبل العيد.. و«التعليم» تكشف السبب
0

تواصل – جازان:

عبر عدد من المعلمين بجازان، الاثنين، عن تذمرهم من خصم مبالغ كبيرة من رواتبهم أضرت بميزانياتهم؛ تزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وكشف عدد من المعلمين أن المبالغ تتجاوز 900 ريال، وهي تقريباً تعيدهم درجتين للوراء في سلمهم الوظيفي حسب قولهم، مطالبين بحل عاجل.

وقال المعلمون إن الحسم لم يكن معروفاً سببه، الذي أدى إلى وقوع ضرر كبير وخصوصاً أنه صادف فترة العيد، مطالبين الوزارة بتصحيح ما حدث وصرف الرواتب قبل إغلاق البنوك.

ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم تعليم جازان يحيى عطيف؛ تعليقاً على حسم الرواتب بعد الاستفسار منه عن حديث المعلمين أن خللاً تقنياً عاماً هو سبب الخصومات، ويجري حالياً معالجته بالتواصل مع الجهة المعنية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مواطن يتحدى النظام في جازان.. قذف «موظفي الكهرباء» بالحجارة ومنعهم من فصل التيار

مواطن يتحدى النظام في جازان.. قذف «موظفي الكهرباء» بالحجارة ومنعهم من فصل التيار

وفاة الطفلة «حشيمة» دماغياً.. وصحة جازان تكشف حقيقة «الدم الملوث»

وفاة الطفلة «حشيمة» دماغياً.. وصحة جازان تكشف حقيقة «الدم الملوث»

تنبيه مهم من «الأرصاد» لأهالي منطقة نجران

تنبيه مهم من «الأرصاد» لأهالي منطقة نجران

انتشال جثة طفل سقط في مستنقع مائي بجازان (صور)

انتشال جثة طفل سقط في مستنقع مائي بجازان (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

محطات في حياة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.. العالم الفقيه والمفسر
تقارير وحوارات

محطات في حياة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.. العالم الفقيه والمفسر

المزيد
لأن الغرابة تبدأ بالـغين
مقالات

لأن الغرابة تبدأ بالـغين

المزيد
العجلة الثالثة للتنمية المستدامة
تدوينات حرة

العجلة الثالثة للتنمية المستدامة

المزيد
الطوفان القادم ( 10 )
مقالات

الطوفان القادم ( 10 )

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>