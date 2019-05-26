حقيقة ضبط شبان بسبب ارتدائهم «الشورت» في مجمع تجاري.. شرطة الرياض توضح

تواصل – الرياض:

كشفت شرطة منطقة الرياض حقيقة مقطع الفيديو المتداول عن قيامها بضبط بعض الأشخاص لارتدائهم “الشورت” ومخالفة لائحة المحافظة على الذوق العام.

وتفصيلاً، ‏أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله أحد الأشخاص أثناء تواجده بأحد المجمعات التجارية ويدَّعي قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام وأن هناك غرامات مالية تصل إلى (٥٠٠٠) ريال، تود شرطة منطقة الرياض التوضيح بأن ما ادعى به المتحدث بالمقطع عارٍ تماماً من الصحة، حيث إن الأجهزة الأمنية تباشر مهامها بحفظ النظام وتوفير الأمن في المجمعات التجارية وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كما أهابت شرطة منطقة الرياض بالجميع تحرّي الدقة والمصداقية، وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة النظامية بشائعة وادعاءات غير صحيحة.