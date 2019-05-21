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إنقاذ وإسعاف 2180 حالة بالمسجد الحرام في الثلث الأول من رمضان

إنقاذ وإسعاف 2180 حالة بالمسجد الحرام في الثلث الأول من رمضان
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تواصل – واس:

قامت قوة الدفاع المدني في المسجد الحرام بإنقاذ وإسعاف 2180 حالة إسعافية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، ونقلها إلى المراكز الصحية داخل المسجد الحرام لتلقي الإسعافات الأولية والخدمات الصحية والعلاجية اللازمة .

وأوضح قائد قوة الدفاع المدني في المسجد الحرام العقيد ركن سعد بن سعيد الشهراني، أن قوة الدفاع المدني باشرت مهام أعمالها في المسجد الحرام خلال شهر رمضان وانتشارها وتمركزها في صحن الطواف والمسعى وجميع مداخل الحرم والساحات الخارجية المحيطة، لتقديم العون والمساعدة للمعتمرين والزوار، مؤكداً أن القوة تتشرف بالعمل في خدمة ضيوف الرحمن حيث تقوم بالخدمات الإسعافية للمصابين والمرضى وكبار السن الذين يتعرضون لمتاعب، ونقل الحالات للمراكز الصحية داخل الحرم والمستشفيات الموجودة في الساحات الخارجية كما تقوم بمتابعة إجراءات السلامة والمحافظة على سلامة المعتمرين والزوار.

وأوضح أن قوة دعم الحرم المكي مجهزة بكل ما يلزم من معدات وتجهيزات والنقالات والعربات المتحركة لأعمال الإسعاف والإخلاء الطبي للمعتمرين الذين يتعرضون للزحام والسقوط أو التدافع أو الإجهاد، مبيناً أنه تم تجهيز جميع الوحدات الميدانية بأجهزة الاتصال المرتبطة مع غرفة عمليات الحرم لسرعة مباشرة البلاغات والتحرك للتعامل مع أي حالة طارئة.

وأبان أنه تم إعداد خطة ليوم الجمعة حيث تم إضافة قوة مساندة للقوة الأساسية من الساعة التاسعة صباحاً حتى انتهاء الزحام الذي يشهده المسجد الحرام، موضحاً أن هناك تعاوناً مشتركاً ما بين الدفاع المدني والجهات الطبية للشؤون الصحية والهلال الأحمر على ضوئه تم تحديد المراكز الصحية والمستشفيات داخل الحرم المكي والساحات الخارجية لنقل الحالات إليها.

 

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