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مدني مكة يدعو للحيطة والحذر: ابتعدوا عن بطون الأودية

مدني مكة يدعو للحيطة والحذر: ابتعدوا عن بطون الأودية
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تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بتكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على محافظات: الطائف، وتربة، ورنية، والمويه، والأجزاء المجاورة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمرّ حتى الساعة العاشرة مساءً.

بدورها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني: “www.998.gov.sa”، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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