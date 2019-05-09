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«حساب المواطن» يعلن أرقامًا مهمة عن دفعة مايو.. 1000 ريال متوسط الدعم

«حساب المواطن» يعلن أرقامًا مهمة عن دفعة مايو.. 1000 ريال متوسط الدعم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “حساب المواطن”، اليوم الخميس، إيداع 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الثامنة عشرة لشهر مايو من العام الجاري.

وقال المتحدث الرسمي للبرنامج، سلطان القحطاني: إن “إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت 14.5 مليون ريال”.

وأشار “القحطاني”، إلى أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة.

وأوضح أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مايو أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

وأضاف متحدث “حساب المواطن”: أن نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة بلغت 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ12.3 مليون مستفيد وتابع.

وأشار “القحطاني” إلى أن إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية بلغ أكثر من 42.5 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لثمانية عشرة دفعة أكثر من 333 مليون ريال.

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