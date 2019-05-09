الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بعد موافقة «الشورى».. مصادر تكشف تفاصيل نظام الإقامة المميزة

بعد موافقة «الشورى».. مصادر تكشف تفاصيل نظام الإقامة المميزة

هل تمنع المخالفات المرورية سفر المواطنين للخارج؟.. الجوازات تحسم الأمر

هل تمنع المخالفات المرورية سفر المواطنين للخارج؟.. الجوازات تحسم الأمر

بدء التقديم على وظائف وزارة العدل.. الشروط وطريقة التقديم

بدء التقديم على وظائف وزارة العدل.. الشروط وطريقة التقديم

أمر ملكي.. رئيس جديد لهيئة الطيران المدني

أمر ملكي.. رئيس جديد لهيئة الطيران المدني

«إمارة المدينة» تكشف حقيقة البدء في إنشاء «شبكة مترو»

«إمارة المدينة» تكشف حقيقة البدء في إنشاء «شبكة مترو»
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت إمارة منطقة المدينة المنورة، أمس الأربعاء، حقيقة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن البدء في إنشاء شبكة مترو بالمدينة.

وقالت الإمارة في بيانٍ صحفي: إن “الخبر المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توقيع تصاميم شبكة مترو المدينة قديم ويعود إلى عام 2015”.

وأكدت أن برنامج النقل العام في المدينة المنورة بخياراته المتعددة لا يزال قيد الدراسة.

وأشارت “إمارة المدينة”، إلى أن “الجهات المختصة عند انتهاء الدراسات اللازمة ستعلن عن أي مستجدات تتعلق بهذا الموضوع في الوقت المناسب”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إمارة المدينة تطلق قنوات جديدة لاستقبال بلاغات قصور الخدمات

إمارة المدينة تطلق قنوات جديدة لاستقبال بلاغات قصور الخدمات

تطورات جديدة في قضية «فصل موظفي نماء».. إلغاء التأمينات رغم تدخل إمارة المدينة

تطورات جديدة في قضية «فصل موظفي نماء».. إلغاء التأمينات رغم تدخل إمارة المدينة

منع استخدام مدفع رمضان بالمدينة هذا العام

منع استخدام مدفع رمضان بالمدينة هذا العام

إمارة المدينة تتدخل وتنهي جدل الخمس بصمات

إمارة المدينة تتدخل وتنهي جدل الخمس بصمات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التطوّع المرتقب!
مقالات

التطوّع المرتقب!

المزيد
وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟
مقالات

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟

المزيد
ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث
تقارير وحوارات

ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث

المزيد
لا شيء يفشل مثل النجاح!
تدوينات حرة

لا شيء يفشل مثل النجاح!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>