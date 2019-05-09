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اختفاء طائرة فرنسية تقل 256 راكباً قبل هبوطها اضطرارياً في إيران

اختفاء طائرة فرنسية تقل 256 راكباً قبل هبوطها اضطرارياً في إيران
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تواصل – وكالات:

أكدت شركة الخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الأربعاء، اختفاء طائرة تابعة لها من الرادار لفترة وجيزة قبل الهبوط اضطرارياً بسبب مشكلة فنية في مطار إيراني.

وأشار موقع “فلايت رادار 24″، إلى أن الطائرة من طراز إير باص A 340 اضطرت للهبوط في مطار أصفهان في طريقها من باريس إلى مومباي في الهند.

وقالت شركة إير فرانس في بيان: إن الطائرة التي كانت تقل 256 راكباً و11 من أفراد الطاقم عانت من عطل في نظام التهوية.

وأضافت الشرطة أن قرار الهبوط الاضطراري يتماشى مع إجراءات الشركة المصنعة، مشيرةً إلى أنه كان “وقائياً”، موضحة أن الطائرة هبطت بشكل طبيعي ولم تواجه مشاكل.

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