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موقف بطولي.. «مواطن» يساعد الأمن في ضبط مروجي مخدرات بـ«الباحة» (صور)

موقف بطولي.. «مواطن» يساعد الأمن في ضبط مروجي مخدرات بـ«الباحة» (صور)
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تواصل – الباحة:

بادر المواطن أحمد العُمري، بمساعدة رجال الأمن في القبض على عددٍ من العمالة المخالفة لنظام الإقامة التي تقوم بترويج المواد المخدرة.

ورداً على موقفه البطولي، قام الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بتكريمه بمكتبه بالإمارة اليوم نظيره جهوده في مساعدة قوات الأمن.

وأشاد أمير الباحة بما قام به المواطن العُمري من جهود مشرفة لمساعدة رجال الأمن في تعزيز الأمن والأمان، والقبض على من يقوم بالإضرار بأمن هذه البلاد المباركة، مبدياً اعتزازه بالشباب السعوديين المخلصين الأوفياء، ووقوفهم مع رجال الأمن ضد كل من يسيء لهذه البلاد الغالية.

من جهته، عبّر المواطن العُمري عن شكره وتقديره لأمير الباحة على هذه اللفتة الأبوية الحانية، وعلى ما حظي به من تكريم، داعياً الله أن يجزي سموه خير الجزاء، وأن يجعل ما يقدمه لأبناء وبنات المنطقة من رعاية واهتمام في موازين حسنات سموه.

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