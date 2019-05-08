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إنهاء ترتيبات إطلاق الهوية البصرية لمبادرة «خير أمة» بالمسجد النبوي

إنهاء ترتيبات إطلاق الهوية البصرية لمبادرة «خير أمة» بالمسجد النبوي
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تواصل – واس:

أنهى فريق وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استعداداته لإطلاق مبادرة الوكالة الأولى وهي “الهوية البصرية لمبادرة خير أمة” في مبادرة خير أمة التي أطلقتها إمارة منطقة المدينة المنورة، ودشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان الأسبوع الماضي بمشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة في المدينة المنورة.

وتتضمن مبادرة الوكالة عشرين برنامجاً تهدف لإبراز الدور الكبير والمهم الذي تطلع به مبادرة القيم والأخلاق “خير أمة”، وتفعيل الهوية البصرية للمبادرة من خلال الشاشات الإلكترونية واللوحات الإرشادية وزي العاملين في المسجد النبوي، وإيصال المعنى الذي تحمله مبادرة القيم والأخلاق لزائري المسجد النبوي والعاملين فيه، وتشارك في تنفيذ المبادرة جميع الإدارات في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

وتأتي هذه الجهود تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، وبتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري. وتأتي ضمن مشاركة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في مبادرة القيم والأخلاق “خير أمة”.

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