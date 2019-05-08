الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

موثق حادث «طعن مواطن» على طريق الساحل يكشف تفاصيل صادمة: «هددونا بالذبح»

موثق حادث «طعن مواطن» على طريق الساحل يكشف تفاصيل صادمة: «هددونا بالذبح»

كيف تحصل على القرض الحسن من «الصندوق العقاري»؟.. مئات المواطنين استفادوا به

كيف تحصل على القرض الحسن من «الصندوق العقاري»؟.. مئات المواطنين استفادوا به

رسالة «رسمية» لأصحاب المنشآت بخصوص «الفرص الوظيفية»

رسالة «رسمية» لأصحاب المنشآت بخصوص «الفرص الوظيفية»

تفاصيل جديدة حول إطلاق النار على ممرضة في جازان

تفاصيل جديدة حول إطلاق النار على ممرضة في جازان

إعفاء «وكيل كلية» سرَّب أحد الاختبارات بجامعة الطائف

إعفاء «وكيل كلية» سرَّب أحد الاختبارات بجامعة الطائف
0

تواصل – الطائف:

قرر مدير جامعة الطائف، الدكتور حسام زمان، أمس الثلاثاء، إعفاء المتهم بتسريب اختبار مادة “التفاعل والحاسب”، من منصبه، كما تم تكليف الدكتور وائل علي بن محمد العصيمي بالعمل وكيلاً لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، إضافةً إلى عمله وكيلاً لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات للتدريب اللاصفي والصيفي.

جاء ذلك في أعقاب اتهام اثنين من هيئة التدريس بالجامعة في قضية تسريبات الاختبار، ويتمسَّك أحدهما بمقطع تسجيل على الآخر يطلب فيه الحصول على الأسئلة بحسن نية، وبعد حصوله عليها سربها لإحدى الطالبات التي وزعتها على 9 من زميلاتها؛ وفقاً لـ”عكاظ”.

وتعهد مدير الجامعة حسام زمان بمحاسبة المسؤولين عن عملية التسريب، فيما ينتظر المشتركين في التسريب مجلس تأديبي قد تترتب على قراراته تحويل أي أكاديمي متهم في الحادثة للعمل الإداري.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

واقعة صادمة.. «رصاصة طائشة» تخترق منزل مواطن بالطائف (فيديو)

واقعة صادمة.. «رصاصة طائشة» تخترق منزل مواطن بالطائف (فيديو)

بالفيديو.. ذئب شارد يرعب أهالي حي بالطائف

بالفيديو.. ذئب شارد يرعب أهالي حي بالطائف

«جامعة الطائف» تحدد مواعيد القبول والتسجيل للعام الجديد

«جامعة الطائف» تحدد مواعيد القبول والتسجيل للعام الجديد

تسرب اختبار بجامعة الطائف.. والطالبات يرفضن الإعادة

تسرب اختبار بجامعة الطائف.. والطالبات يرفضن الإعادة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟
مقالات

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟

المزيد
ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث
تقارير وحوارات

ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث

المزيد
لا شيء يفشل مثل النجاح!
تدوينات حرة

لا شيء يفشل مثل النجاح!

المزيد
مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!
مقالات

مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>