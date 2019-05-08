إعفاء «وكيل كلية» سرَّب أحد الاختبارات بجامعة الطائف

تواصل – الطائف:

قرر مدير جامعة الطائف، الدكتور حسام زمان، أمس الثلاثاء، إعفاء المتهم بتسريب اختبار مادة “التفاعل والحاسب”، من منصبه، كما تم تكليف الدكتور وائل علي بن محمد العصيمي بالعمل وكيلاً لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، إضافةً إلى عمله وكيلاً لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات للتدريب اللاصفي والصيفي.

جاء ذلك في أعقاب اتهام اثنين من هيئة التدريس بالجامعة في قضية تسريبات الاختبار، ويتمسَّك أحدهما بمقطع تسجيل على الآخر يطلب فيه الحصول على الأسئلة بحسن نية، وبعد حصوله عليها سربها لإحدى الطالبات التي وزعتها على 9 من زميلاتها؛ وفقاً لـ”عكاظ”.

وتعهد مدير الجامعة حسام زمان بمحاسبة المسؤولين عن عملية التسريب، فيما ينتظر المشتركين في التسريب مجلس تأديبي قد تترتب على قراراته تحويل أي أكاديمي متهم في الحادثة للعمل الإداري.