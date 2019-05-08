توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 9 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم، حائل، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة).

وتشمل الحالة مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات.

وأضافت الأرصاد، أن السماء ستكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة، تُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على: تبوك، والحدود الشمالية، والجوف.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 – 48 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.