الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

موثق حادث «طعن مواطن» على طريق الساحل يكشف تفاصيل صادمة: «هددونا بالذبح»

موثق حادث «طعن مواطن» على طريق الساحل يكشف تفاصيل صادمة: «هددونا بالذبح»

كيف تحصل على القرض الحسن من «الصندوق العقاري»؟.. مئات المواطنين استفادوا به

كيف تحصل على القرض الحسن من «الصندوق العقاري»؟.. مئات المواطنين استفادوا به

رسالة «رسمية» لأصحاب المنشآت بخصوص «الفرص الوظيفية»

رسالة «رسمية» لأصحاب المنشآت بخصوص «الفرص الوظيفية»

تفاصيل جديدة حول إطلاق النار على ممرضة في جازان

تفاصيل جديدة حول إطلاق النار على ممرضة في جازان

«أمير الرياض» يوجه رسالة لأهالي العاصمة بشأن الاختناقات المرورية والزحام (فيديو)

«أمير الرياض» يوجه رسالة لأهالي العاصمة بشأن الاختناقات المرورية والزحام (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

وجَّه الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، رسالة إلى سكان العاصمة؛ بسبب تذمرهم من الاختناقات المرورية والزحام في الشوارع.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الكاتب عبدالله العريفج، على حسابه في موقع “تويتر”، بعد زيارته للأمير فيصل في مقر الإمارة بالرياض لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال أمير الرياض، عن الزحام والاختناقات المرورية: “هذا أمر لا بد منه في أي مجتمع، وأي مدينة تنشأ فيها المشاريع والأعمال الكبرى كما هو موجود الآن على أرض الرياض”.

وأضاف الأمير فيصل بن بدر: أن “الرياض الآن تعتبر ورشة عمل كبرى متكاملة في كل موقع وكل جزء منها”، متمنياً أن تتحقق الأماني وتنجز المشروعات في وقتها وفقاً لما تسير عليه الأمور الآن.

واعتبر أن “هذه المضايقة لصالحهم في المستقبل إن شاء الله، حينما تنتهي هذه المشاريع التي لا تنفذ في الخفاء، وإنما علناً، وهناك مشاريع تحت الأرض كلها يجب أن نعطيها حقها من الاهتمام”.

وتابع قائلاً: “سبق في اجتماعات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن طلبتُ من أهالي الرياض أن يعطونا فرصاً وأن يتجاوزوا عما يشعرون به ويحسونه من مضايقات”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«أمير الرياض» يعتذر لـ«سكان العاصمة»: «اصبروا وسترون الثمار قريباً» (فيديو)

«أمير الرياض» يعتذر لـ«سكان العاصمة»: «اصبروا وسترون الثمار قريباً» (فيديو)

200 أسرة تتسلم مفاتيح وحدات الإسكان التنموي بالرياض (صور)

200 أسرة تتسلم مفاتيح وحدات الإسكان التنموي بالرياض (صور)

بالتفاصيل.. «بلدي الرياض» يسلم أمير المنطقة تقرير الملاحظات على الخدمات البلدية (صور)

بالتفاصيل.. «بلدي الرياض» يسلم أمير المنطقة تقرير الملاحظات على الخدمات البلدية (صور)

أمير الرياض أثناء افتتاحه مبنى بلدية الخرج: أين الموظفون.. نريد البشر وليس الحجر (فيديو)

أمير الرياض أثناء افتتاحه مبنى بلدية الخرج: أين الموظفون.. نريد البشر وليس الحجر (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟
مقالات

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟

المزيد
ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث
تقارير وحوارات

ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث

المزيد
لا شيء يفشل مثل النجاح!
تدوينات حرة

لا شيء يفشل مثل النجاح!

المزيد
مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!
مقالات

مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>