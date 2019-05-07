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أمير القصيم يزور عدداً من المشايخ في منازلهم للتهنئة بشهر رمضان (صور)

أمير القصيم يزور عدداً من المشايخ في منازلهم للتهنئة بشهر رمضان (صور)
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تواصل – راضي الزويد:

زار الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، مساء أمس، عدداً من أصحاب الفضيلة المشايخ القضاة في منازلهم، هنأهم من خلالها بحلول شهر رمضان المبارك.

وقام أمير القصيم بزيارة الشيخ علي الربيش، والشيخ منصور الجوفان، والشيخ إبراهيم الحسني، ورئيس محكمة الاستئناف الشيخ عبدالله المحيسن، ورئيس المحكمة العليا بمدينة بريدة الشيخ عبدالله الحميضي.

وقال الأمير فيصل بن مشعل: “نحمد الله عز وجل أن بلغنا شهر رمضان المبارك، وأسأل الله أن يجعله شهر خير وبركة على المملكة وقادتها – حفظهم الله – وشعبها الوفي الكريم وعلى الأمتين العربية والإسلامية، داعياً الله سبحانه أن يعين الجميع على صيامه وقيامه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان وأن يحفظها من كل مكروه وأن يرزقنا شكر نعمه، وأن يعيد علينا هذا الشهر المبارك والأمة الإسلامية على خير حال في اجتماع كلمتها وتوحد صفها وصلاح أحوالها، وأن يحفظ لنا ديننا وبلادنا وولاة أمرنا وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال”.

وقد بادل أصحاب الفضيلة المشايخ أمير منطقة القصيم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، مثمنين لسموه هذه الزيارة التي اعتادوا عليها منه، مؤكدين أنها تأتي تأكيداً لأهمية العلاقة بين القيادة والعلماء.

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