مقتل 5 حوثيين بقصف مدفعي للمقاومة اليمنية في «البيضاء»

تواصل – وكالات:

قُتل 5 حوثيين وجرح آخرون، أمس الاثنين، بقصف مدفعي في جبهة آل حميقان بمديرية الزاهر، بمحافظة البيضاء باليمن.

وقال مصدر محلي إن المقاومة الشعبية بإسناد من قوات العمالقة قصفت بالهاون آليات لميليشيات الحوثي قرب موقع الإريل بمنطقة قربة مديرية الزاهر.

وأكد المصدر مصرع 5 من عناصر الميليشيا الحوثية وجرح آخرين، مشيراً إلى نقل الجثث والجرحى إلى مستشفيات مدينة البيضاء؛ وفقاً لموقع “نيوز يمن” الإخباري.

تجدر الإشارة إلى أن العمليات الهجومية ضد تجمعات وآليات الميليشيات الحوثية تصاعدت أخيراً مع دخول قوات العمالقة ميدان العمليات العسكرية مستخدمة أسلحة نوعية، مثل الصواريخ الحرارية التي كان لها دور فاعل في مضاعفة خسائر الحوثيين في العدد والعتاد.