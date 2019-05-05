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وظيفة إدارية لحملة البكالوريوس بـ «الخطوط السعودية» في جدة

وظيفة إدارية لحملة البكالوريوس بـ «الخطوط السعودية» في جدة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (مدير تخطيط الموارد Manager Resource Planning)، لحملة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير أو الدكتوراه في إدارة الأعمال أو الإدارة العامة أو إدارة الطيران أو أي تخصص آخر ذي صلة.

المسمى الوظيفي:
– مدير تخطيط الموارد (Manager Resource Planning).

الشروط:
1- درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير أو الدكتوراه في إدارة الأعمال أو الإدارة العامة أو إدارة الطيران أو أي تخصص آخر ذي صلة.
2- يجب أن يكون لديه بعض الدورات المتخصصة في مجال السلامة والأمن والجودة.
3- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/05/05م.

طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل والطلبات وللتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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