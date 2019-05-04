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72 مركزاً لتطوير تعليم العلوم والهندسة والرياضيات.. في العام الدراسي الجديد

72 مركزاً لتطوير تعليم العلوم والهندسة والرياضيات.. في العام الدراسي الجديد
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تواصل- الرياض:

أعلنت وزارة التعليم ممثلة بوكالة التعليم الموازي وبالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية عن إطلاق المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لمراكز تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات “STEM”، والبالغ عددها ( 72) مركزاً.

يأتي ذلك بعد أن استوفت 36 إدارة تعليمية في المناطق والمحافظات تحديد أسماء تلك المقرات، التي ستجري فيها عمليات التدريب للعام الدراسي المقبل، وذلك في إطار اهتمام وزارة التعليم بنواتج التعلم ورفع مستوى مخرجات التعليم لتكون منافسة على المستوى العالمي وتحقيق نتائج مشرفة في الاختبارات الدولية.

وبينت أن وكالة التعليم الموازي وشركة تطوير للخدمات التعليمية سيقومان خلال الثلاثة أشهر المقبلة بتجهيز مراكز STEM للبنين والبنات بالحقائب والأدوات اللازمة والمعينة على أداء أدوارها لاستقبال الطلاب والطالبات مع بدء العام الدراسي المقبل ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ.

وأشارت إلى أن التجهيزات تشمل تدريب المعلمين والمعلمات في تلك المراكز، وذلك استكمالاً لما تم إنجازه في المرحلة الأولى من تنفيذ ٣٢ مركزاً من مراكز STEM المدرسية في تسع مناطق تعليمية.

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