توضيح مهم من برنامج «سند محمد بن سلمان» بشأن إجراءات التسجيل

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج سند محمد بن سلمان، الإجراء المتبع حال أدخل المواطن بريد إلكتروني خاطئ أو لم يصله رابط التفعيل.

وقال البرنامج عبر “تويتر” إنه قد تصل رسالة التفعيل في صندوق الرسائل غير المرغوبة، علما أنه في حال تجاوز مدة التسجيل 72 ساعة بدون تفعيل الحساب، سيتطلب ذلك معاودة التسجيل مجددا.

وتابع: “للتمكن من التقديم نأمل منك معاودة التسجيل مرة أخرى ليتسنى لك التقديم، مع الحرص على استخدام البريد الإلكتروني الصحيح”.

وأعلن برنامج “سند محمد بن سلمان للمبادرات الاجتماعية” الخميس الماضي، صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة سند الزواج للدفعة الثانية.

وأكد البرنامج استمرار التسجيل في الدفعة الخامسة من البرنامج وذلك وفقاً للشروط وضوابط الاستحقاق للمبادرة.

وبلغ عدد المستفيدين من سند للزواج منذ إنطلاقتها 7800 مستفيد، لتصل إجمال المبالغ المصروفة للدعم 160 مليون ريال سعودي، بواقع 20 ألف ريال لكل مستفيد.

ويمكن التسجيل والتقديم على مبادرة دعم الزواج من خلال برنامج سند محمد بن سلمان الوصول من خلالالموقع الرسميللبرنامج.

ويعد برنامج “سند محمد بن سلمان” إحدى المبادرات الاجتماعية والخيرية التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف فئات المجتمع لمساندة المتزوجين حديثاً وتخفيف أعباء الزواج عليهم.