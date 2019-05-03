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مصابون في حالة «سُكر» يعتدون على فرقة إسعافية بالرياض

مصابون في حالة «سُكر» يعتدون على فرقة إسعافية بالرياض
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تواصل – الرياض:

اعتدى بعض المصابين على إحدى الفرق الإسعافية التابعة لمركز العروبة بهيئة الهلال الأحمر، صباح اليوم (الجمعة)، أثناء مباشرتها حادث سير في الرياض.

وكان المعتدون ضمن 21 حالة تحت تأثير المسكرات، وعلى الفور تم طلب الدوريات الأمنية لمباشرة حادثة الاعتداء، والاستعانة بفرق إضافية لنقل المسعفين والمصابين في الحادث إلى مستشفى الشميسي، وتحرير محضر بقسم المعذر، وطلب تحليل للمعتدين مع استكمال باقي الإجراءات النظامية، بحسب “عكاظ”.

من جهته، وجه مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد القحطاني بمتابعة القضية، مع الاحتفاظ بحق الهيئة في اللجوء للقنوات الرسمية.

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