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الرياض.. إصدار أول رخصة بناء «إنشائية فورية»

الرياض.. إصدار أول رخصة بناء «إنشائية فورية»
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تواصل – الرياض:

أصدرت أمانة منطقة الرياض أول رخصة بناء إنشائية فورية (فوري بلس) وهو مسار تقوم به المكاتب الهندسية المؤهلة وبشكل فوري ومباشر بعد استكمال البيانات اللازمة ودون انتظار موافقة الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن مبادرة تسهيل إجراءات الرخصة الإنشائية للمستفيدين.

وقامت الأمانة بعمل عدة ورش عمل للمكاتب المؤهلة لشرح آلية إصدار رخص البناء بالمسار الجديد.

وتأتي رخصة فوري بلس بالتعاون مع كل من (الهيئة العامة للاستثمار, وزارة الصحة, وزارة التعليم, الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, الدفاع المدني).

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