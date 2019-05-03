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مستفيد يوجه أغرب طلب لـ«حساب المواطن».. هكذا رد البرنامج
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب المواطن، مع طلب غريب لأحد المستفيدين، الذي توجه للبرنامج يطلب زيادة الدعم المخصص له بمقدار 7 ريالات فقط.

وأكد برنامج حساب المواطن؛ رداً على المستفيد، بقوله: “إن صرف الدعم يتم بناءً على معايير الاستحقاق وفقاً لدخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

جاء ذلك رداً على مستفيد وجه سؤال اليوم الخميس بإمكانية زيادة دعمه 7 ريالات فقط، غير أنه لم يُذكر السبب وراء تحديد هذا المبلغ بعينه.

وأكد البرنامج أن كل مستفيد يمكنه معرفة قيمة الاستحقاق من خلال حاسبة الدعم التقديرية، وذلك على الرابط التالي:(هنا).

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