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وظائف إدارية وتقنية شاغرة بشركة الاتصالات السعودية

وظائف إدارية وتقنية شاغرة بشركة الاتصالات السعودية
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تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (حلول) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير العطاء، وخبير الأمن السيبراني)؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:
1 – مدير العطاء (Bid Manager):
– درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في إدارة العطاءات.

2 –خبير الأمن السيبراني(Cyber Security Expert):
– درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة):
1 –مدير العطاء(Bid Manager): اضغط هنا

2 – خبير الأمن السيبراني (Cyber Security Expert): اضغط هنا

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