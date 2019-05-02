والد الطالب المصاب بالرصاص في أمريكا يكشف تفاصيل إصابته

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قال رياض الرمضان -والد الطالب السعودي رامي (20 عاماً)- إن الإصابة التي تعرض ابنه لها في حادثة إطلاق النار مساء أمس (الأربعاء) طفيفة، وذلك بحرم جامعة تشارلوت بولاية نورث كارولاينا الأمريكية التي خلفت 4 إصابات؛ منها اثنتان في حالة حرجة.

وأضاف أن الشائعات التي يتم تداولها بشأن الحالة الصحية لابنه رامي ليست دقيقة، مشيراً إلى أن الإصابة اقتصرت على اليد اليمني، مضيفاً أن رامي تلقى العلاج في المستشفى ويتمتع بصحة جيدة، متوقعاً مغادرته المستشفى في غضون الساعات المقبلة.

ولفت إلى تواصله مع ابنه أكثر من مرة منذ علمه بالحادثة، وأكد اعتزامه السفر خلال الساعات المقبلة إلى الولايات المتحدة للوقوف على الحالة الصحية لـ«رامي»، وكذلك التواجد بالقرب منه في هذه الساعات العصيبة، مشيراً إلى أن مكتب التحقيقات بالولايات المتحدة وكذلك المستشفى المعالج رفضا الإدلاء بأي معلومات حتى صدور التقرير النهائي.

وأوضح أن الجهات الأمنية الأمريكية عمدت لسحب سيارة والهاتف النقال الخاص بـ«رامي» لمدة 10 أيام لمنع التواصل معه خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن عملية التواصل تتم بواسطة هاتف المستشفى فقط.

وقال إنه يعتبر الحادثة قضاء وقدراً ومن الممكن أن تقع في أي مكان، مشيداً بالاهتمام من السفارة السعودية هناك وتواصلهم المستمر معه، إضافة إلى الجامعة ومكتب التحقيقات والمستشفى الذي يرقد فيه ابنه، نافياً وجود عداء شخصي من الطالب المسلح تجاه الطلبة المعتدى عليهم، واصفاً إياه بالهجوم العام. حسب “عكاظ”.