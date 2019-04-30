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المملكة تطالب الجهات التابعة للأمم المتحدة بتحري الدقة في نقل الأخبار

المملكة تطالب الجهات التابعة للأمم المتحدة بتحري الدقة في نقل الأخبار
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تواصل – واس:

أكدت المملكة العربية السعودية تعاونها الدائم وبكل شفافية ووضوح مع جميع وكالات الأمم المتحدة، داعيةً الجهات الرسمية في الأمم المتحدة إلى تحري الدقة دوماً في المعلومات والتأكد من مصداقيتها وأخذها من مصادرها الرسمية، وعدم نقل الأخبار الصحفية التي تعتمد بعضها في صياغتها للأخبار على مبدأ التشويه وتزييف الحقائق، ولها أيدولوجيات وسياسات معادية لبعض الدول، وذلك قبل إعادة نشرها على مختلف الحسابات الرسمية، ومن الجهات الرسمية والأشخاص الرسميين المحسوبين على الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة المملكة في الدورة الـ41 للجنة الإعلام بالأمم المتحدة اليوم، ألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس قسم الإعلام والمراسم بالوفد محمد القاضي.

وأوضح “القاضي” أنه حرصاً من وفد المملكة على أن يكون التعاون البناء والمثمر هو ديدن العلاقة بين الدول الأعضاء وإدارة التواصل العالمي، ونظراً لأهمية الرسائل والأخبار الإعلامية التي تصدر من إدارة التواصل العالمي في الأمم المتحدة بجميع وسائل التواصل فيها، فإن المملكة العربية السعودية تود أن تنتهز هذه الفرصة لتسلط الضوء على بعض الملاحظات التي تم رصدها وتثق المملكة بأنه سيتم التعامل معها بصورة إيجابية لتستمر رسالة الأمم المتحدة الإعلامية بصفتها رسالة محايدة وسامية وتتعامل مع جميع الدول الأعضاء على قدر من المساواة.

وأفاد بأن هذه الملاحظات تتمثل في أن هذا الاجتماع المهم لا يحظى بتسجيل ونقل تلفزيوني مباشر على موقع الأمم المتحدة (WebTV)، على عكس أغلب الاجتماعات والدورات الرسمية التي تقام في هذه القاعة، وبالتالي سيكون من الصعوبة إعداد الخبر الصحفي وتقرير عن الاجتماع ومداخلات وكلمات الدول.

وأشار إلى أن التسجيل التلفزيوني لمختلف الجلسات والاجتماعات التي تعقد في الأمم المتحدة وأرشفتها على موقع الأمم المتحدة يعد خدمة كبيرة تقدمها إدارة التواصل العالمي، وأن المأمول هو أن يتم تطوير هذه الخدمة بما يرقى لتطلعات الأمم المتحدة والدول الأعضاء، مشيراً إلى أن هناك صعوبة في الوصول للفيديوهات المسجلة فور انتهاء الاجتماع لغرض الاعتماد عليها في إعداد التقارير والحصول على مقاطع من الكلمات التي تدلى أثناء الاجتماعات، وذلك بسبب التأخر في رفع الفيديوهات على الموقع كما أنه لا يتم رفعها دائماً مع الترجمة الفورية.

وأبان أن وفد المملكة يقترح عمل تحديث على الموقع يتمثل في إضافة أيقونة “تسجيل” لتمكين المشاهد من تسجيل الجلسات على حاسبه الآلي بشكل مباشر أثناء الجلسة وتحميلها مباشرة على جهازه دون الحاجة لطلب ذلك من إدارة التواصل الدولي، الأمر الذي سيوفر جهداً كبيراً، ويضيف ميزة إضافية تتمثل في إمكانية الحصول على الكلمات المدلى بها بصورة فورية وبجودة عالية.

ولفت “القاضي” إلى أن وفد المملكة يلاحظ على موقع البوابة الإلكترونية للوفود أو ما يسمى بالـ (EDeleGate )، حيث إنه على رغم من الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الموقع بصورة سهلت كثيراً في عمل الوفود، إلا أننا نطمح أن يرتقي الموقع لتطلعات الأمم المتحدة والوفود الأعضاء، إذ إنه لا يتم رفع جميع الاجتماعات والمناسبات الرئيسة التي تقام في الأمم المتحدة على الموقع وبالتالي نواجه صعوبة في تسجيل أسماء المشاركين في هذه الاجتماعات، مفيداً أن وفد المملكة الدائم يقترح أن تتم جدولة الاجتماعات بطريقة واضحة وفق التسلسل التاريخي لها بصورة تمكن اللجان من معرفة جدول اجتماعاتهم على مدار العام والتحضير للمشاركة بها (ويتم تحديث هذا الجدول بصورة مستمرة وإشعار اللجان بذلك)، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مستوى التمثيل والحضور لهذه الاجتماعات.

وجدد عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس قسم الإعلام والمراسم بالوفد التأكيد في ختام كلمته على دعم المملكة الكامل لجهود الأمم المتحدة ووكيلة الأمين العام للتواصل العالمي إيماناً منها بالرسالة السامية التي قامت على أساسها الأمم المتحدة التي كانت المملكة من أوائل الدول المؤسسة لها.

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