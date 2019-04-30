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بدءاً من الغد.. الغذاء والدواء تبدأ تطبيق لائحة اشتراطات إنتاج الخبز

بدءاً من الغد.. الغذاء والدواء تبدأ تطبيق لائحة اشتراطات إنتاج الخبز
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن تطبيق اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2362/2018 “الاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز”، بدءاً من الغد، التي تُلزم مصنّعي ومستوردي منتجات الخبز بحد أقصى لكمية الملح في الخبز لا يزيد على 1 جرام لكل 100 جرام من المنتج النهائي.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يمثل أحد أهداف “استراتيجية مشاركة الهيئة في تنظيم الغذاء الصحي”، ويأتي استكمالاً لجهود الهيئة في مواءمة تشريعاتها مع متطلبات منظمة الصحة العالمية (WHO) الهادفة إلى تقليل استهلاك كمية الملح في المنتجات الغذائية.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد أطلقت مؤخراً حملة توعوية بفوائد تقليل الملح في الخبز، ومنها خفض احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة: مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى طرق حساب مستويات الملح في الخبز.

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