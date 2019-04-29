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تعليمات مهمة من «الصحة» للمعتمرين بشأن «الوجبات الغذائية»

تعليمات مهمة من «الصحة» للمعتمرين بشأن «الوجبات الغذائية»
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أن الوجبات الصحية المتوازنة وعدم الإفراط في الأكل تساعد وبشكل فعال في تسهيل حركة المعتمر.

وأشارت “الصحة” عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن السلسلة التوعية لحملة “اعتمر بصحة”، أن أخذ الاحتياج من السوائل من أهم النصائح الغذائية التي يجب على المعتمر الحرص عليها.

وبينت أنه من الأفضل للمعتمر تقسيم الوجبات إلى 3 وجبات رئيسة ووجبتين من الفواكه والخضار، وأن يتجنب الوجبات التي تحتوي على بروتين ومعادن ودهون عالية، مشيرة إلى أن الوجبات المتوازنة تضبط مستوى السكري في الدم، وتساعد في تخفيف أعرض الارتجاع المعوي، كما أن تقسيم الوجبات إلى وجبات معتدلة يسهم في تخفيف الوزن.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

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