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قتلى وجرحى إثر إطلاق نار داخل «كنيس يهودي» بأمريكا

قتلى وجرحى إثر إطلاق نار داخل «كنيس يهودي» بأمريكا
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تواصل – وكالات:

أطلق شاب في التاسعة عشرة من العمر النار داخل كنيس يهودي؛ مما أسفر عن مقتل امرأة وجرح ثلاثة رجال أحدهم حاخام، بالقرب من مدينة سان دييغو بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأوضحت الشرطة المحلية أن مطلق النار جرى توقيفه، ويُدعى جون تي أرنست، ولم يكن معروفاً من قبل للشرطة، بحسب ما أفادت “فرانس برس” اليوم الأحد.

من جهتها، أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن “أرنست” أعلن على الإنترنت نيته قتل يهود.

وبيَّن المسؤول في شرطة منطقة سان دييغو بيل غور، في مؤتمر صحافي، أن الجريح الذي توفي امرأة تبلغ من العمر ستين عاماً، والجرحى هم: قاصرة، وحاخام، ورجل في الرابعة والثلاثين من العمر.

وأفاد بأن المهاجم دخل إلى كنيس شاباد بينما كان نحو مائة شخص متجمعين، وأطلق النار من سلاح تعطّل، وهذا ما يفسر عدد الضحايا القليل.

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