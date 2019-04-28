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«التجمعات الصناعية»: محادثات مع 6 شركات لإنشاء مدينة متكاملة للسيارات بالمملكة

«التجمعات الصناعية»: محادثات مع 6 شركات لإنشاء مدينة متكاملة للسيارات بالمملكة
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تواصل – الرياض:

كشف المهندس نزار الحريري رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، عن إجراء محادثات مع ست شركات عالمية لصناعة السيارات؛ بهدف تحويل المملكة إلى مركز عالمي لصناعة السيارات.

وأضاف الحريري، ليس الهدف هو الاستثمار في قطاع السيارات فقط، ولكن تركيزنا حالياً على مدينة متكاملة للسيارات ونتوقع حسم هذه الملف خلال العام الجاري.

وأضاف أنه تجرى حالياً مفاوضات مع شركات عالمية، وهناك اهتمام كبير بصناعة السيارات التي شهدت تغيرات عديدة وبدأت تتحرك من صناعة المحركات بالوقود إلى صناعة السيارات الكهربائية؛ وفقاً لـ”الاقتصادية”.

الجدير بالذكر أن المملكة تسعى لتطوير مدينة لصناعة السيارات على مستوى عالمي، ومن شأن ذلك أن يوفر عديداً من المزايا والتكاليف المادية بالنسبة للمستثمرين في هذا القطاع؛ بدعم من توافر المواد الخام الأولية في المملكة كصفائح الألمنيوم، الألمنيوم المسال، المطاط، البلاستيك، وبأسعار اقتصادية.

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