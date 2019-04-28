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بعد مصادرتها.. مرور ينبع يتخذ هذا الإجراء بحق الدراجات النارية المخالفة (صور)

بعد مصادرتها.. مرور ينبع يتخذ هذا الإجراء بحق الدراجات النارية المخالفة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

صادرت شعبة مرور محافظة ينبع، 460 دراجة نارية مخالفة، وحولتها إلى قِطَع حديدية مكبوسة؛ لضمان عدم استخدامها مرة أخرى بطرق غير نظامية “وفق نص المادة التاسعة والسبعين من نظام المرور”، بعد مخالفاتها في كورنيش وشرم المحافظة، إضافة لما تُسَبّبه من إزعاج وخطر على مرتادي ومتنزهي الكورنيش وشرم المحافظة.

وأسفرت الحملة على قائدي الدراجات النارية؛ لما فيها من المخاطر وعرقلة السير بشرم وكورنيش المحافظة، عن ضبط الدراجات النارية المخالفة، بعد أن أصبحت تُشَكّل ظاهرة مزعجة لسوء استخدام أصحابها وكثرة الحوادث المفجعة داخل منتزهات كورنيش ينبع، إضافة إلى تشغيل سائقي الدبابات للأغاني بصوت مرتفع، وعدم التزامهم بالأنظمة بهذا الشأن.

وأكدت الجهات الأمنية بمحافظة ينبع، استمرار الحملة ومصادرة كل دراجة يتم ضبطها للقضاء على هذه الظواهر السلبية التي أصبحت تشكّل هاجساً للقاطنين والزوار على حد سواء.

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