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يفصل بينهما 3 ساعات.. وفاة طالبين وإصابة 9 في حادثين بعسير

يفصل بينهما 3 ساعات.. وفاة طالبين وإصابة 9 في حادثين بعسير
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تواصل – عسير:

أسفر حادثان منفصلان في محافظتيْ بارق والمجاردة لطلاب إحدى المدارس وطالبات الجامعة، صباح اليوم الأحد، في وفاة وإصابة 11 طالباً وطالبة يفصل بينهما 3 ساعات فقط.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، بأن الحادث الأول كان عند الساعة 7:55 في محافظة بارق، بعد مدرسة صعبان، ونتج عن الحادث وفاتان وثلاث إصابات جميعها خطيرة، وعلى الفور تم توجيه أربع فِرَق إسعافية وتعاملت مع الحالات، وتم نقل جميع الإصابات لمستشفى المجاردة العام.

وأضاف الشهري أن الحادث الثاني وقع بعد 3 ساعات من الحادث الأول كان في محافظة المجاردة أمام كلية البنات، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين.

وتَبَيّن وجود ست إصابات متفرقة تم التعامل معها، ونقل ثلاث حالات عن طريق الفِرَق الإسعافية لمستشفى المجاردة العام.

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