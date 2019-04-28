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جدول «قطار الحرمين» خلال رمضان.. رحلات يومية بين مكة والمدينة

جدول «قطار الحرمين» خلال رمضان.. رحلات يومية بين مكة والمدينة
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تواصل – مكة المكرمة:

أعلنت إدارة قطار الحرمين السريع، إضافة رحلات جديدة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لتصبح طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وسيشهد جدول الرحلات الذي يبدأ 6 مايو، زيادة عدد الرحلات، بهدف تسهيل التنقل لزوار الحرمين الشريفين، وتوفير أوقات وخيارات متعددة للتنقل بين العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.

يأتي ذلك، ضمن خطط مشروع قطار الحرمين الإستراتيجية التي يستهدفها في جدولة رحلات القطارات حسب المواسم ، تلبيةً للطلب المتزايد على الرحلات في الشهر الفضيل.

ويمكن للراغبين في السفر بين محطات القطار الأربع (مكة، جدة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المدينة) حجز رحلاتهم وشراء التذاكر، من خلال الموقع الإلكتروني، أو زيارة إحدى محطات الركاب أو الاتصال على الرقم الموحد 920004433.

يذكر أن مشروع قطار الحرمين السريع دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في محرم 1440هـ ، سبتمبر2018م.

ويأتي إطلاق المشروع ضمن اهتمام حكومة المملكة رعاها الله بالأماكن المقدسة وزوارها خلال مواسم الحج والعمرة، بهدف توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وفق أعلى مستويات الكفاءة والمواصفات العالمية، كما يأتي ضمن توجه الدولة وتوسعها مؤخراً في قطاع النقل بالسكك الحديدية وتوفير خيارات متعددة للنقل العام بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030.

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