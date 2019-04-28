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الدفاع المدني يستعرض الخطة العامة لأعماله بمكة والمدينة.. غداً

الدفاع المدني يستعرض الخطة العامة لأعماله بمكة والمدينة.. غداً
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تواصل – واس:

تعقد المديرية العامة للدفاع المدني غداً الاثنين، مؤتمراً صحفياً، بالعاصمة المقدسة لعرض أبرز استعداداتها وخططها للحفاظ على سلامة المعتمرين في العاصمة المقدسة وزّوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب استعراض أبرز المستجدات في خطة هذا العام وما تم اتخاذه من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع أي حالات طارئة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد عبدالله العرابي الحارثي، أنه سيشارك في المؤتمر الذي يُقام في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر هيئة تطوير مكة المكرمة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكّرمة اللواء سالم المطرفي، ومدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبد الرحمن الحربي.

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