مقتل وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

نشر قبل 12 دقيقة - 2:14 ص, 23 شعبان 1440 هـ, 28 أبريل 2019 ممقتل وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية2:14 ص, 23 شعبان 1440 هـ, 28 أبريل 2019 م0تواصل – وكالات:لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح اليوم الأحد، إثر اطلاق مسلح النار على كنيس يهودي في باواي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.وقال عمدة بلدية باواي، ستيف فوز في تصريح لوسائل الإعلام: “كان لدينا أربعة أشخاص مصابين بأعيرة نارية، وقد توفي أحدهم”، واصفًا الهجوم بأنه جريمة كراهية، استنادًا على ما نطق به المسلح عندما أطلق النار.