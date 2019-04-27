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إصابة 14 راكباً في انقلاب حافلة شمال الطائف

إصابة 14 راكباً في انقلاب حافلة شمال الطائف
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تواصل – الطائف:

تعرضت حافلة نقل ركاب مساء أمس لحادث انقلاب على طريق الرياض شمال محافظة الطائف، وأسفر الحادث عن إصابة 14 راكبا نقلوا إلى المستشفيات عن طريق فرق الصحة.

واستنفرت صحة الطائف طواقمها الطبية بطوارئ مستشفى الخرمة العام ووجهت 4 فرق طبية للمساندة بعد تلقي بلاغ انقلاب الحافلة.

وباشرت الفرق الميدانية مهامها إلى جانب الجهات المعنية ميدانيا، حيث تم فرز الحالات المصابة وتقديم الإسعافات الأولية ميدانيا ونقلت الحالات لطوارئ مستشفى الخرمة الذي استنفر طواقمه بقيادة مدير المستشفى محمد السبيعي، وبمتابعة مدير إدارة الطوارئ بصحة الطائف سعيد بن عبدالله الزهراني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أنه تم استقبال 14 حالة بين الإصابة المتوسطة والطفيفة، وتم تنويم ست حالات وإحالة ثلاث حالات لمستشفيات الطائف.

وأكد أن الحالات جميعها تحظى بالرعاية الطبية وقدمت لها الخدمة الصحية اللازمة، وتمثلت الحالات المحالة لمستشفيات الطائف في كسور مضاعفة، ونزيف خارجي، وتهتكات داخلية، وجميعها في وضع مستقر حاليًا.

وكانت الحافلة تقل 17 شخصاً من جنسيات عربية وتعرضت للانقلاب وباشرت الفرق الإسعافية والأمنية موقع الحادث، وتم التنسيق من خلال عمليات الصحة لتوجيه الفرق الإسعافية من مستشفيات الخرمة وظلم والمويه للمساندة وفرز الحالات ميدانياً وإسعافها إلى جانب فرق الهلال الأحمر.

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