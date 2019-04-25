وظائف طبية وإدارية للرجال والنساء بمدينة الملك سعود الطبية

تواصل – الرياض:
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف طبية وإدارية للرجال والنساء، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- طبيب مقيم طب الطوارئ للكبار (Adult Emergency Medicine Temporary Resident).
2- استشاري مساعد الجراحة التجميلية (Assistant Consultant – Plastic Surgery).
3- محلل التخطيط الاستراتيجي (Strategic Planning Analyst).
4- مراجع داخلي مالي (Financial Internal Auditor).
5- استشاري الطب الباطني (Internal Medicine Consultant).
6- استشاري مساعد الطب الباطني (Internal Medicine Assistant Consultant).
طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي: اضغط هنا