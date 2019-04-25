أطباء بلا حدود: وفاة 1500 طفل في تعز وحجة

تواصل – وكالات:

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية الطبية ،الأربعاء، رصدها وفاة أكثر من 1500 طفل و36 من الأمهات بمحافظتي تعز وحجة في اليمن بين عامي 2016 و 2018.

وقالت المنظمة، في تقرير إنه «لا تستطيع العديد من الأمهات الحوامل اللواتي يعانين من مضاعفات أثناء الولادة وأولياء أمور الأطفال المرضى التمكن من الحصول على الرعاية الطبية في اليمن بشكل آمن وفي الوقت المناسب»، مشيرة إلى أنه غالبًا ما تكون العواقب مميتة».

وتابع التقرير “تسببت الأطراف المتحاربة في اليمن وكذلك مؤيدوها الدوليون،بعد أربع سنوات من النزاع، بالانهيار الفعلي لنظام الصحة العامة في اليمن، والذي لا يمكن أن يلبي احتياجات الشعب البالغ عدده 28 مليون شخص”.

وكشف التقرير عن وفاة 36 من الأمهات و 1529 طفلاً في مستشفى الحوبان بمحافظة تعز التابع لمنظمة أطباء بلا حدود، ومستشفى عبس الذي تدعمه المنظمة في محافظة حجة وذلك بين عامي 2016 و 2018.

وأكد أن أعداد الوفيات الكبيرة جدًا ترتبط بعدد من العوامل، معظمها نتيجة مباشرة للحرب.