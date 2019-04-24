الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

اعتماد جدول أئمة الحرمين لصلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان

اعتماد جدول أئمة الحرمين لصلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان

بدءا من الجمعة.. «المسند» يتوقع حالة مطرية ربيعية على هذه المناطق

بدءا من الجمعة.. «المسند» يتوقع حالة مطرية ربيعية على هذه المناطق

بالفيديو.. «مخدة الخادمة» تكشف جريمتها بحق المرأة المسنة

بالفيديو.. «مخدة الخادمة» تكشف جريمتها بحق المرأة المسنة

تفاصيل منح حوافز المعلمين والمعلمات.. تبدأ غدًا

تفاصيل منح حوافز المعلمين والمعلمات.. تبدأ غدًا

توجيه من المقام السامي بشأن توظيف المواطنين المؤهلين بدلاً من الأجانب

توجيه من المقام السامي بشأن توظيف المواطنين المؤهلين بدلاً من الأجانب
0

تواصل – الرياض:

وجه المقام السامي الكريم الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات الحكومية المملوكة للدولة، بالالتزام بما قضت به الأوامر السابقة بعدم التعاقد مع غير السعوديين للقيام بأعمال السكرتارية، أو مديري مكاتب المسؤولين، أو النسخ، أو مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني.

وتضمن التوجيه أن يتم إحلال الكوادر الوطنية المؤهَّلة محل غير السعوديين في الأعمال التي يمكن للسعوديين القيام بها، وأن يكون التعاقد مع الأجانب في أضيق حدود، وفي التخصصات النادرة فقط.

وجاء تأكيد المقام السامي في تعميم صدر الأسبوع الماضي بعد توافر معلومات، تفيد بأن بعض الأجهزة الحكومية يعمل بها العديد من الأجانب من جنسيات مختلفة في أعمال إدارية روتينية على ملاك شركات متعاقدة مع جهات حكومية وشركات مملوكة للدولة، وفي إدارات على جانب من الأهمية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مستشار قانوني يوضح الفرق بين عقود العمل المرنة والمحددة بوقت

مستشار قانوني يوضح الفرق بين عقود العمل المرنة والمحددة بوقت

مواطن من ذوي الاحتياجات يروي قصته مع وزير وعده بالتوظيف.. قال له: أنت وراي وراي! (فيديو)

مواطن من ذوي الاحتياجات يروي قصته مع وزير وعده بالتوظيف.. قال له: أنت وراي وراي! (فيديو)

«تعليم المهد» تكشف حقيقة وجود شبهة فساد في تعيين 50 موظفاً (فيديو)

«تعليم المهد» تكشف حقيقة وجود شبهة فساد في تعيين 50 موظفاً (فيديو)

يقضي على «الواسطة».. ابتكار «روبوت» لإجراء مقابلات التوظيف

يقضي على «الواسطة».. ابتكار «روبوت» لإجراء مقابلات التوظيف

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صوت الذكريات !!!
مقالات

صوت الذكريات !!!

المزيد
المتسولون الأثرياء
مقالات

المتسولون الأثرياء

المزيد
آدم ستان
تدوينات حرة

آدم ستان

المزيد
مبايعة أهل الضلال
تدوينات حرة

مبايعة أهل الضلال

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>