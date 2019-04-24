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«الشورى» لـ «الصناعة والطاقة»: ما أسباب انخفاض أعداد المصانع المحلية؟

«الشورى» لـ «الصناعة والطاقة»: ما أسباب انخفاض أعداد المصانع المحلية؟
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تواصل – الرياض:

طالب أعضاء مجلس الشورى وزارة الطاقة والصناعة بدراسة أسباب انخفاض أعداد المصانع المحلیة ومعالجتھا؛ للحد من تأثیرھا على الاستثمارات المستقبلیة في ھذا القطاع، وبما یحقق أھداف رؤیة المملكة 2030 .

وأكد الأعضاء على وضع مؤشرات قیاس لمعرفة مدى الاستغلال الحاصل في موارد المملكة الطبیعیة مع وضع التشریعات المناسبة؛ لاستغلالھا لأطول مدة ممكنة.

ودعت لجنة الاقتصاد والطاقة الوزارة إلى دراسة تأثیر عملیة اندماج أرامكو السعودیة وسابك على حالة التركز وانعكاسات ذلك على صناعة البتروكیماویات والشركات التي تعتمد على منتجات سابك كمدخلات في صناعتھا مثل صناعة البلاستیك وغیرھا.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقریر السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة للعام المالي 1438/ 1439ھـ.

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