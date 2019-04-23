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افتتاح جميع أدوار التوسعة الثالثة بالحرم المكي في رمضان المقبل

افتتاح جميع أدوار التوسعة الثالثة بالحرم المكي في رمضان المقبل
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تواصل – المكرمة:

قام الأمير ‫بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، بجولة تفقد خلالها جاهزية مرافق المسجد الحرام إضافة إلى التوسعة السعودية الثالثة المقرر افتتاحها الشهر المقبل، لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر ‫رمضان المبارك للعام الجاري 1440هـ.

رافق الأمير عدد من المسؤولين، واطلع خلال الجولة على سير الأعمال في الساحات الشمالية للمسجد الحرام، ومنها التوسعة والساحات والمصاطب ونفق جرول، وآخر المستجدات في الأعمال الجاري تنفيذها في باب الملك عبدالعزيز، والتي تشمل استكمال التشطيب والتمديدات الكهربائية وشبكات المياه.

واستمع نائب أمير مكة، لشرح عن آخر المستجدات فيها، إذ تم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية وتغطية واجهة المطاف بالرخام، كما اطلع على مرافق المسجد الحرام مشروع نفق جرول، والذي يبلغ طوله أكثر من كيلومتر واحد، ويحوي مراوح تهوية وتكييفا ووسائل السلامة ومكافحة الحرائق، ويسهل النفق تنقلات ضيوف الرحمن من وإلى ساحات ‏المسجد الحرام، فيما سيتم فتح جميع أدوار التوسعة السعودية الثالثة، خلال شهر رمضان المقبل لتتسع لـ280 ألف مصلٍّ.

ووقف ميدانياً على محطة وقف باب الملك عبدالعزيز للنقل الترددي، والتي تُعد ثاني أكبر محطة نقل بمكة المكرمة، إذ تسهم في نقل 50 ألف راكبٍ في الساعة ما بين كدي والساحة الجنوبية للمسجد الحرام، بواسطة أكثر من 130 حافلة.

 

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