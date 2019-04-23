وظائف لحديثي التخرج بمستشفى الملك عبدالله الجامعي في الرياض

تواصل – الرياض:

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني، توفر وظائف إدارية وصحية لحديثي التخرج وذوي الخبرة؛ للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي أول التطوير التنظيمي، وصيدلي سريري ثان، وفني صيدلي ثالث، وصيدلي أول، وتقني ثالث الأشعة التشخيصية، وفني ثاني الأشعة التشخيصية)؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 –أخصائي أول التطوير التنظيمي(Organizational Development Specialist I):

– درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، أو الإدارة الصحية، أو التطوير التنظيمي، أو إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي صلة مع خبرة أربع سنوات.

– أو درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية، أو الإدارة الصحية، أو التطوير التنظيمي، أو إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي صلة مع خبرة سنتين.

2 –صيدلي سريري ثان(Clinical Pharmacist II):

– درجة الماجستير في الصيدلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

– رخصة وتسجيل كمهنة صيدلي سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– دورة (BLS).

3 –فني صيدلي ثالث(Pharmacy Technician III):

– دبلوم في الصيدلة.

– لا يشترط وجود خبرة سابقة.

– رخصة وتسجيل كمهنة صيدلي سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– دورة (BLS).

4 –صيدلي أول(Senior Pharmacist):

– درجة البكالوريوس في الصيدلة.

– خبرة لا تقل عن أربع سنوات.

– رخصة وتسجيل كمهنة صيدلي سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– دورة (BLS).

5 –تقني ثالث الأشعة التشخيصية(Diagnostic Radiology Technologist III):

– درجة البكالوريوس في العلوم الإشعاعية أو دبلوم (لمدة سنتين)، مع دورة متقدمة، أو ARRT (GR) أو ما يعادلها.

– لا يشترط وجود خبرة سابقة.

6 –فني ثاني الأشعة التشخيصية(Diagnostic Radiology Technician II):

– دبلوم (لمدة سنتين) في تقنية الإشعاع.

– رخصة سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– خبرة لمدة سنتين.

طريقة التقديم:– من خلال الرابط التالي:اضغط هنا.