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وفاة عامل بمقر سكنه في جدة.. والأمن يحقق
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت الجهات الأمنية بجدة، التحقيق في وفاة عامل من الجنسية الآسيوية، بعد العثور عليه ملقى على الأرض داخل مقر سكنه بحي الكندرة.

وكانت الجهات الأمنية بجدة قد باشرت بلاغاً عن حالة وفاة لشخص من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، بحي الكندرة.

وجاء في البلاغ الذي قدمه صديق المتوفى، أنه كان يعاني مرضاً بالقلب، وكان يراجع مستوصفاً أهلياً بجدة، وعند عودته إلى السكن وجدَ زميله ملقى على الأرض.

وتم نقل المتوفى إلى ثلاجة الموتى بأحد المستشفيات القريبة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة مُلابسات الحادثة.

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