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«الغذاء والدواء» توضح حقيقة علاج «الكركم» للاكتئاب والزهايمر والسكري

«الغذاء والدواء» توضح حقيقة علاج «الكركم» للاكتئاب والزهايمر والسكري
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تواصل- وكالات:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الأخبار المنتشرة التي تربط نبات “الكركم” بعلاج أمراض نفسية ومزمنة مثل الاكتئاب والزهايمر والسكري، غير صحيحة.

 

وتقول الشائعة المتداولة في الأوساط المختلفة إن نبات الكركم يعد علاجاً لعدد من الأمراض، مثل الاكتئاب والزهايمر والسكري وغيرها.

من جانبها، بينت الهيئة أن الكركم من فصيلة الزنجبيل وهو أحد أشهر المكونات التي تستعمل في الطب الهندي البديل لعلاج العديد من الحالات المرضية، لافتةً إلى وجود العديد من الأبحاث الطبية المنشورة عن الفوائد العلاجية المحتملة للكركم في بعض الحالات المرضية مثل الاكتئاب وحساسية الأنف الموسمية وارتفاع الكولسترول والتهابات المفاصل وحكة الجلد.

لكنها شددت على أنه لا توجد دراسات سريرية ذات موثوقية عالية لإثبات أي ادعاءات طبية للكركم، كما لم تتم الموافقة على أي ادعاء طبي للكركم في أيٍّ من الجهات الرقابية المرجعية.

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