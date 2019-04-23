تعرف على كيفية تغذية الحرم المكي بالكهرباء عند انقطاع التيار

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تواصل – مكة المكرمة:

نفذت إدارة التشغيل والصيانة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية، وذلك في الساعة (8:30) صباحاً؛ للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها لموسم رمضان 1440.

وإجراء التجربة بمشاركة عددٍ من الجهات المعنية ممثلةً في الدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء، وإدارة التشغيل والصيانة، وإدارة الأمن والسلامة بالرئاسة.

وأشار مدير إدارة التشغيل والصيانة في الرئاسة، المهندس عمار بن محمد الأحمدي، إلى أن محطة كدي ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية بواسطة المولدات الثمانية الاحتياطية الموجودة في الموقع، حيث تبعد 3.5 كيلومتر جنوب المسجد الحرام، وهذه المولدات تعمل آلياً من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية (MV1)، التي بدورها تقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية للحرم المكي، وتصدر أمراً بتشغيل المولدات لتأمين تغذية الحرم المكي الشريف.

وذكر أن الرئاسة وبمتابعة مستمرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تحرص على التأكد من الجاهزية التامة للتغذية الاحتياطية للمسجد الحرام؛ بناء على التوجيه الصادر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الذي جاء بشأن وضع جدولة عند إجراء التجارب الروتينية وإشعار الجهات المختصة والمعنية بذلك.

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