«خلية الزلفي».. 268 مخالفة مرورية بـ 163 ألف ريال

تواصل – الرياض:

قالت مصادر إن السجل المروري لعناصر خلية الزلفي الإرهابية البالغ عددهم 17 متورطا يكشف عن ارتكابهم 268 مخالفة مرورية غير مدفوعة بقيمة 163300 ریال. سجل فيها الهالك عبدالله إبراهيم محمد المنصور النسبة الأعلى بعدد 43 مخالفة غير مدفوعة بقيمة 23700 ریال.

فيما ارتكب الهالك عبدالله حمود محمد الحمود 16 مخالفة مرورية بقيمة 11500 ریال، وارتكب الهالك سامر عبدالعزيز عبدالكريم المديد مخالفة مرورية واحدة بقيمة 900 ریال، وشقيقه سلمان عبدالعزيز عبدالكريم المديد 4 مخالفات بقيمة 750 ريال وأظهر الرصد للسجل المروري للخلية ممن تم القبض عليهم أن عبدالرحمن بن حمود الحمود كان الأكثر ارتكابا للمخالفات المرورية بعدد 88 مخالفة بقيمة 43800 ریال، يليه فيصل بن محمد الخضير بـ87 مخالفة بقيمة 72900 ریال، وصايل بن صالح بن زيد العليق بعدد 14 مخالفة مرورية بقيمة 4200 ریال.

وارتكب عبدالله بن حمد عبدالله الحميدي 9 مخالفات بقيمة 3400 ریال، وعبدالإله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدويش 4 مخالفات بقيمة 1850 ريالا، وسجلت مخالفة واحدة غير مدفوعة على مصعب بن مدالله المديد، وأيوب بن عبدالرحمن الداود، بمبلغ 150 ريالا لكل منهما، حسب “عكاظ”.

وأظهر الرصد المروري التزام 6 من الموقوفين بالنظام المروري بعدم ارتكابهم أي مخالفات مرورية وهم عبدالرحمن بن إبراهيم المنصور، وعبدالرحمن بن عبدالله الداود، وعبدالرحمن عبدالعزيز بن يوسف الدويش، ومحمد بن عبدالعزيز بن يوسف الدويش، وعبدالرحمن بن سعود إبراهيم السويكت، وزيد بن عبدالله بن ناصر العصيمي.